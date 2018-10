in foto: Il tabellone delle partenze alla stazione Termini di Roma, treni in ritardo anche di ore. Foto scattata intorno alle 18 e 30

Caos e folla alla stazione Termini di Roma, dove centinaia di pendolari e viaggiatori sono in attesa della partenza del loro treno, a volte cancellata o piu spesso ritardata anche di ore. Problemi sopratutto con i collegamenti con il sud Italia dove i treni in partenza per Napoli stanno subendo cancellazioni o ritardi anche di ore. Per esempio, ancora non è partito il treno 9923 per il capoluogo campano, che sarebbe dovuto partire alle 15 e 15 e al momento ha registrato 205 minuti di ritardo, come si può vedere dalla fotografia del tabellone, che è stata scattata intorno alle 18 e 30.

Per quanto riguarda le linee regionali, si registrano rallentamenti oggi sulla Roma – Fiumicino Aeroporto per la presenza di una lamiera sui binari a Magliana trasportata dal forte vento e traffico momentaneamente sospeso sulle linee FL2 Roma – Tivoli e FL4 Ciampino – Velletri/Frascati per rami sui binari.