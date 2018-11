in foto: La Polizia impegnata sul Lungotevere lo scorso 29 ottobre dopo la caduta di rami sulle auto parcheggiate.

La pioggia è tornata a colpire la Capitale dopo appena 48 ore di tregua, e già si registrano i primi disagi. Sottopassaggi chiusi e qualche allagamento, il tutto in poche ore di pioggia, tornata in forze già dalle prime ore della notte. E si segnalano anche le prime cadute di detriti in centro, sul Lungotevere. E la situazione meteorologica delle prossime ore non lascia presagire nulla di buono.

Al momento, risulta chiuso lo svincolo del sottopasso di Lungotevere in Sassia, in direzione Via Gregorio VII, in zona San Pietro. Questo per accertamenti tecnici dovuti alla già citata caduta di detriti sul Lungotevere. Prima del viadotto della Magliana è stato invece segnalato un allagamento, che ha portato ovviamente ai primi disagi per il traffico. Chiuso il sottopasso di via Di Decima, in prossimità di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. La Polizia Locale è già al lavoro per evitare la paralisi del traffico e per cercare di ripristinare quanto prima la viabilità ordinaria.