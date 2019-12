Frosinone sott'acqua. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Lazio ha colpito duramente la provincia, dove molte strade sono allagate, ricoperte da frane, chiuse e con alberi crollati al centro delle carreggiate. Allagamenti si sono verificati tra Amaseno, Ceccano, Pontecorvo e Ausonia. La situazione peggiore è quella tra Cassino e Sant'Elia: il fiume Rapido è esondato in più punti, tanto che nella zona di via Lungofiume Madonna di Loreto l'acqua è arrivata quasi all'altezza del ponte. Le condizioni del fiume sono molto preoccupanti, e il sindaco di Cassino Enzo Salera – andato sul posto insieme alla Protezione Civile, ha disposto la chiusura del lungofiume Madonna di Loreto per evitare che si verifichino incidenti.

Fiume Rapido esonda a Cassino, chiuso il lungofiume Madonna di Loreto

Attualmente la situazione è sotto controllo, ma la Protezione Civile sta monitorando costantemente il fiume Rapido, a serio rischio esondazione. Il problema principale è che le piogge non accennano a diminuire, quindi non è detto che la situazione non precipiti nelle prossime ore. L'allerta è massima, i sindaci dei Comuni bagnati dal fiume Rapido consigliano ai residenti di non uscire di casa nelle prossime ore. La circolazione stradale è andata in tilt, gli automobilisti sono bloccati in strada da diverso tempo e il traffico non accenna a diminuire. La Protezione Civile ha emesso per tutto il Lazio un avviso di condizioni meteorologiche avverse che va dalla tarda serata/notte di oggi 21 dicembre alle successive 18-24 ore. Sulla regione continueranno ad abbattersi rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e fulmini. Dalle prime ore di domani, invece, sono previsti venti di burrasca forte con possibili mareggiate lungo le coste esposte.