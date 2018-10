Il maltempo che si è abbattuto su tutto il Lazio ha fatto anche diversi danni. Particolarmente difficile la situazione in provincia di Latina dove il comando provinciale dei vigili del fuoco è dovuto intervenire soprattutto in località Carano, a seguito delle numerose segnalazioni di danni causati dal forte vento nella frazione del capoluogo latinense.

Attorno alle 18.30 di ieri, infatti, la situazione si era fatta particolarmente difficile: il forte vento ha infatti danneggiato sia la linea elettrica sia quella telefonica, causando diversi problemi ai residenti. Inoltre, i frammenti di copertura di alcune colture si erano disperse in strada, provocando anche in questo caso problemi alla normale circolazione di pedoni e vetture. I vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, che complessivamente hanno compiuto oltre trenta interventi di soccorso tecnico urgente nella giornata di ieri, sono così giunti sul posto, assieme al personale di una squadra dell'Enel per ripristinare le condizioni di sicurezza. Fortunatamente non si è registrato il coinvolgimento di persone.