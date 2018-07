Malore per un passeggero: interrotta per mezz’ora la Linea B/B1 della metro di Roma

L’episodio è avvenuto nella stazione Piramide della linea B della metropolitana di Roma. Linea interrotta tra Piramide e Laurentina, in entrambe le direzioni, per permettere i soccorsi ad un passeggero, che ha accusato un malore poco prima delle 7.30 di questa mattina. Forti ritardi e disagi per i pendolari a causa dell’interruzione della linea.