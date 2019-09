Sei milioni di euro. Questo il valore che avrebbero fruttato se immessi sul mercato. Stiamo parlando di 255mila calzature false sequestrate dalla Guardia di Finanza destinate alla vendita in un magazzino a Tor Pignattara: Nike, Adidas, Gucci, Fila, Timberland e Vans. Chiaramente non si trattava di prodotti originali, ma di merce contraffatta priva del marchio del tutto uguale a quella originale. Durante il blitz sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria due cittadini di nazionalità cinese. La Guardia di Finanza ha scoperto il magazzino perché ha seguito un connazionale, amico dei due uomini, che si è recato al magazzino pieno di merce contraffatta. E così, i militari della Compagnia di Frascati hanno scoperto il nascondiglio per le calzature false da immettere sul mercato. E che non avrebbero fruttato un introito da poco, ma ben sei milioni di euro se vendute tutte quante.

Le false calzature ‘Made in China'

Il magazzino di Tor Pignattara è stato chiuso e sottoposto a sequestro dagli agenti della Guardia di Finanza. All'interno la merce era divisa in diverse scatole di cartone accatastate le une sulle altre, all'interno delle quali c'erano le scarpe pronte per essere marchiate e vendute. Le calzature erano una fedele riproduzione delle originali, e anche il materiale – almeno a un'occhiata superficiale – sembrava essere lo stesso. Con la differenza che all'interno dell'etichetta c'era scritto ‘made in China‘. Un giro d'affari da sei milioni di euro. I due uomini beccati nel magazzino sono stati denunciati e la merce sequestrata, anche se è probabile che questo non sia l'unico stock di merce contraffatta presente nella capitale.