Due donne sono arrivate nella serata di ieri al pronto soccorso dell'ospedale G.B. Grossi di Ostia, entrambe per farsi medicare delle ferite alle gambe, provocate dai morsi di un cane. Si tratta di madre e figlia, rispettivamente di 65 e 39 anni, residenti in via Val Lagarina a Fiumicino. Ad azzannarle il cane che avevano da poco adottato. Si tratta di un meticcio di taglia media che, da quanto si apprende senza apparente motivo, all'improvviso le ha aggredite.

Dopo essersi chiuse in una stanza dell'abitazione per salvarsi dal cane, sono riuscite a fuggire lasciando il cane dentro l'abitazione e chiedendo aiuto ai carabinieri, che con l'ausilio di personale specializzato portandolo nel canile. La 39enne è stata dimessa con 10 giorni di prognosi, mentre la madre con 15 giorni di prognosi.