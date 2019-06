Hanno scelto la notte per agire indisturbati e assalire la banca per portare a casa il bottino: un gruppo di quattro persone, di cui l'identità non è ancora conosciuta, ha assaltato la filiale del Credito Cooperativo di via Fosso dell'Osa 338 intorno alle 2 di notte e poi se l'è filata con i soldi. E non lo hanno fatto in modo silenzioso e defilato, ma facendo esplodere lo sportello automatico del bancomat della banca, tanto che gli abitanti di Lunghezza si sono svegliati sentendo il boato. Ad assistere alla scena alcuni testimoni che sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine e che hanno parlato di una banda composta da tre o quattro uomini che, dopo aver piazzato l'esplosivo sullo sportello del bancomat, sono fuggiti a bordo di una macchina con il bottino. A dare l'allarme è stata la vigilanza privata, che improvvisamente ha visto spegnersi i monitor di controllo: nessun guasto, erano stati proprio i rapinatori a farli saltare. Ancora non si conosce l'ammontare della refurtiva. I membri della banda non sono stati ancora identificati e fermati.

Ma quella di stanotte non è l'unica rapina messa a segno a Roma. Ieri pomeriggio, nel quartiere Portuense di Roma, una banda è entrata in azione intorno alle 16 alla filiale della Banca Popolare di Milano proprio mentre i dipendenti stavano caricando il bancomat, segno che era un po' che tenevano sott'occhio quella sede e i suoi dipendenti. Prima i tre hanno sfondato la porta della banca con una macchina usata come ariete, e poi, armati di pistola, si sono fatti consegnare le banconote dai lavoratori della banca. La refurtiva ammonta a circa 50mila euro. Resi irriconoscibili da mascherine antipolvere, si sono poi dati alla fuga, riuscendo a scappare senza essere intercettati. Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica, la Squadra Mobile e il commissariato San Paolo per i rilievi e le indagini del caso. Per adesso, i tre rapinatori non sono stati ancora presi.