Sono otto le località laziali scelte da Legambiente nella guida "Il mare più bello 2018". Esce oggi una delle liste più attese dell'estate dei luoghi da sogno italiani. A sorpresa entra in classifica il lago di Bracciano, a nord di Roma e conquista l'ambito riconoscimento per la spiaggia del comune di Trevignano Romano. Perde invece la sua bandiera blu Anzio, che era l'unica località di mare in provincia di Roma ad averla conquistata. Vengono confermate le altre sette bandiere blu della regione, tutte nella parte settentrionale della e assegnate alle località di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta e Ventotene.

Latina Bandiera Blu 2018

Le spiagge di Latina anche quest'anno conquistano l'ambita Bandiera Blu di Legambiente, dal litorale più selvaggio di Nettuno con Torre Asturia, alla zona più turistica di Sabaudia. Si tratta di località facilmente raggiungibili da Roma, ideali per una gita fuori porta. Oltre al mare, bellissimi paesini e borghi antichi dell'entroterra come Norma e Sermoneta e gli affascinanti Giardini di Ninfa.

Sabaudia Bandiera Blu 2018

Legambiente, sempre in provincia di Latina,a ha scelto Sabaudia, dove vi aspetta una una splendida duna e una rigogliosa vegetazione mediterranea dai mille profumi. Meta turistica molto gettonata, è ricca di stabilimenti a disposizione di tutte le esigenze. Luogo spesso visitato da vip, è l'ideale per chi voglia concedersi del tempo tutto per se tra relax e passeggiate rigeneranti nella natura.

Sperlonga e Gaeta Bandiera Blu 2018

Sperlonga è una delle mete turistiche più gettonate del basso Lazio. Le spiagge più belle sono Canzatora, ideale per famiglie con bambini, Fontana, Salette, Bonifica, Bambole, angolo e Bazzano. Per gli amanti dello snorkeling, la famosa Grotta di Tiberio. Anche Gaeta vince la Bandiera Blu, con 7 spiagge dalla sabbia chiara, mare limpido e macchia mediterranea.

Isola di Ventotene Bandiera Blu 2018

Su Ventotene Legambiente ha scelto la spiaggia di Cala Neve, molto affollata tra le isole pontine ma un piccolo paradiso: mare cristallino, spiaggia pulita e natura rigenerante.

Trevignano Romano Bandiera Blu 2018

Il lago di Bracciano vince inaspettatamente la Bandiera Blu di Legambiente per la spiaggia di Trevignano Romano, che è rimasto molto bello nonostante la crisi idrica e l'abbassamento del livello dell'acqua. Intorno al bacino lacustre è possibile visitare il parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano il Castello Orsini Odescalchi poco distante e il Museo dell'Aeronautica militare.

Legambiente, Guida Blu 2018: la classifica "Il mare più bello"

Legambiente ha stilato una graduatoria nazionale per le località di mare e di lago. I primati de "Il mare più bello 2018" vanno a Sardegna e Trentino Alto-Adige, salite al top della classifica annuale. In gara c'erano numerose zone balneari e lacustri dello stivale e una serie di località lacustri scelte in base a criteri ispirati alla qualità delle acque e, più in generale, all'attenzione all'ambiente.

Bandiera Blu di Legambiente: i criteri per l'assegnazione

Legambiente prende in considerazione 32 fattori per la valutazione delle spiagge: spiaggia (e in particolare infrastrutture ed attrezzature, gestione ambientale, soccorso e sicurezza, gestione e sicurezza spiagge libere, abbattimento barriere architettoniche, presenza di spiaggia attrezzata per i cani), acque di balneazione, depurazione delle acque, gestione rifiuti, educazione ambientale e informazione, iniziative per la sostenibilità ambientale, certificazione ambientale, efficienza energetica, pesca professionale e turismo (e cioè offerta turistica, pressione turistica, densità turistica, approdi turistici e aree attrezzate.