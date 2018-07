Agosto senza tram a Roma. Oltre alle riduzioni delle corse dei treni delle linee regionali, la rete che viaggia sui binari nella Capitale a partire da oggi 30 luglio al 2 settembre è sostituita da bus per lavori di rinnovo alle infrastrutture di Porta Maggiore. Un estate da incubo per i pendolari costretti a spostarsi per lavoro da fuori a dentro Roma e in punti diversi della città. Complice il caldo e i ritardi, per tutto il mese di agosto il trasporto pubblico in superficie sarà possibile solo con gli autobus. "Per fare spazio ai cantieri, l'intero servizio tramviario sarà sospeso e riattivato in tre fasi: la linea 8 dal 6 agosto; la linea 2 dal 13 agosto e le altre linee dal 3 settembre – comunica Atac in una nota – La sospensione del servizio si rende necessaria per l'entità dei lavori, indispensabili e non più rimandabili allo scopo di sostituire, dopo 35 anni di esercizio ininterrotto, binari e scambi nell'importante nodo attraversato ogni giorno da tutti le vetture tram, sia quelle che svolgono servizio in zona che quelle che escono dai depositi o vi fanno ritorno". Dall'1 al 13 agosto inoltre, l'attività dei cantieri richiederà la chiusura della zona di Porta Maggiore anche al traffico privato e dei bus diretti in Centro.

Chiusura stradale di Porta Maggiore: deviato anche il traffico privato servizio navette e bus ordinario

Durante lo svolgimento dei lavori, sarà chiusa al traffico parte di piazza di Porta Maggiore, in particolare l'attraversamento tra il lato est della piazza e via Giolitti. Le linee bus sostitutive 5-14 e le linee bus ordinarie 50-105-150-A01-N12-N18 da piazzale Prenestino devieranno in via L'Aquila-piazza del Pigneto-via Casilina-piazza Lodi-stazione metro C Lodi-via Nola-piazza Santa Croce in Gerusalemme-via di Santa Croce in Gerusalemme-via Conte Verde-stazione metro A Vittorio Emanuele da dove torneranno sul percorso normale. Durante la deviazione, la corrispondenza tra i bus sostitutivi delle linee 5 e 14 e la linea bus 3 sarà possibile in piazza Santa Croce in Gerusalemme anziché in piazza di Porta Maggiore.

Traffico stradale

Durante lo svolgimento dei lavori, e, in particolare della chiusura di parte della piazza (dall'1 al 13 agosto) si consigliano i percorsi alternativi in direzione Centro:

– viale dello Scalo San Lorenzo – inversione di marcia altezza tangenziale-viale dello Scalo San Lorenzo-via Giolitti

– via di Portonaccio-via Galla Placidia – via Tiburtina – tangenziale

– piazzale Prenestino – via L'Aquila-piazza Lodi

Tram ad agosto: tutte le informazioni sui bus sostitutivi

Linea 2

La linea 2 sarà sostituita integralmente da bus fino al 12 agosto e riattivata il 13 agosto. Il bus sostitutivo della linea 2 effettuerà le sole fermate tram di piazza della Marina e via Flaminia/altezza Belle Arti direzione Mancini. Il resto delle fermate di viale Tiziano e di via Flaminia saranno nelle corsie laterali, nei pressi delle fermate tram sospese, in comune con la linea notturna N25. A piazzale Flaminio la fermata sarà sul piazzale, fronte capolinea tram (in comune fermata bus linea 490); a piazza Mancini il capolinea sarà a fianco del capolinea tram. Chi utilizza il tram dalle fermate di via Masaccio o viale Pinturicchio dovrà recarsi in via Flaminia o in lungotevere Thaon di Revel.

Linea 3

La linea 3 sarà sostituita per intero da bus dal 30 luglio al 2 settembre e riattivata il 3 settembre. Mercoledì 29 agosto sarà sostituita da bus nella tratta Porta Maggiore-Valle Giulia. I bus sostitutivi della linea 3 effettuano le stesse fermate del tram ad eccezione, in direzione Valle Giulia, dove la fermata di piazza di Porta Maggiore è sostituita dalle fermate di via Eleniana (in comune linea notturna N11) e viale dello Scalo San Lorenzo; la fermata di viale Gioacchino Rossini si effettua in corsia laterale. In direzione Trastevere FS, la fermata di Porta Maggiore si effettua a lato della piazza, angolo via di Porta Maggiore (in comune linea bus notturna N12); le fermate di viale Trastevere tratta piazza Bernardino Da Feltre-stazione Trastevere si effettuano nella corsia laterale, in comune alla linea di bus H.

Linea 5

La linea 5 sarà sostituita integralmente da bus dal 30 luglio al 2 settembre e riattivata il 3 settembre.

I bus sostitutivi della linea 5 faranno le stesse fermate del tram ad eccezione:

– CAPOLINEA TERMINI: si effettua al centro della piazza, all'interno dell'area bus, in comune alla linea bus 50 anziché all'angolo via Giolitti/via Cavour.

– PORTA MAGGIORE: direzione Termini i bus effettuano fermata nella corsia laterale di piazza di Porta Maggiore angolo via Porta maggiore (fermata 76628); in direzione Gerani i bus effettuano fermata all'angolo con via di Porta Maggiore (fermata 71299 in comune con la linea bus N12) e in via Prenestina angolo piazzale Labicano (fermata 76634).

Dal 1 al 13 agosto la linea bus sostitutiva del tram 5 nella tratta Prenestino – Piazza Vittorio direzione centro, devia in via L'Aquila – piazza del Pigneto – Stazione metro C Lodi – Piazza Santa croce in Gerusalemme – via di Santa Croce in Gerusalemme – via Conte verde. La corrispondenza con la linea bus 3, quindi sarà possibile in piazza Santa Croce in Gerusalemme.

Linea 8

Sostituita integralmente da bus dal 30 luglio al 5 agosto. Sarà riattivata il 6 agosto

i bus sostitutivi della linea 8 effettuano le fermate del tram ad eccezione:

– IL CAPOLINEA DI CASALETTO si effettua nella corsia laterale della circonvallazione Gianicolense (in comune capolinea bus N8).

– IL CAPOLINEA DI PIAZZA VENEZIA si effettua in piazza D'Aracoeli, in comune fermata linee bus 30-40.

– DIREZIONE PIAZZA VENEZIA: la fermata della circonvallazione Gianicolense angolo viale dei Colli Portuensi si effettua nella corsia laterale, in comune fermata bus linea H; le fermate di via Arenula si effettuano nella corsia laterale in comune fermate linea bus 63.

– DIREZIONE CASALETTO: i bus effettuano fermate supplementari a via del Plebiscito e largo Argentina; le fermate di viale Trastevere e circonvallazione Gianicolense, si effettuano tutte nelle corsie laterali, nei pressi delle fermate tram, in comune con le fermate delle linee bus H e N8.

Linea 14

Sostituita integralmente da bus dal 30 luglio al 2 settembre. Sarà riattivata il 3 settembre.

I bus sostitutivi della linea 14 effettuano le stesse fermate del tram ad eccezione:

– CAPOLINEA TERMINI: si effettua al centro della piazza, all'interno dell'area bus, in comune alla linea bus 50 anziché all'angolo via Giolitti/via Cavour.

– PORTA MAGGIORE: direzione Termini i bus effettuano fermata nella corsia laterale di piazza di Porta Maggiore angolo via Porta maggiore (fermata 76628); in direzione Togliatti i bus effettuano fermata all'angolo con via di Porta Maggiore (fermata 71299 in comune con la linea bus N12) e in via Prenestina angolo piazzale Labicano (fermata 76634).

Linea 19

Sostituita integralmente da bus dal 30 luglio al 2 settembre. Sarà riattivata il 3 settembre. Nella giornata del 29 agosto, sostituita da bus Porta Maggiore-Risorgimento

I bus sostitutivi della linea 19 effettuano le stesse fermate del tram ad eccezione:

– DIREZIONE VALLE GIULIA: la fermata di viale Gioacchino Rossini si effettua in corsia laterale.

– DIREZIONE GERANI: la fermata di Porta Maggiore si effettua a lato della piazza, angolo via di Porta Maggiore (fermata 71299 in comune con la linea bus N12) e in via Prenestina angolo piazzale Labicano (fermata 76634).

Linea H: modifica di servizio

Per ridurre i disagi conseguenti alla sospensione delle linee tram 3 e 8, la linea bus H (Bravetta-Termini), sino al 5 agosto, effettuerà tutte le fermate in circonvallazione Gianicolense e viale Trastevere.

Corse serali e notturne

Dal 30 luglio al 2 settembre non saranno effettuate le corse alla mattina e alla sera delle linee 2 e 8 rispettivamente tra piazza Mancini/piazzale Flaminio e Porta Maggiore e viceversa e tra Casaletto e Porta Maggiore e viceversa. Dal 6 agosto al 2 settembre, inoltre, la linea tram 8 effettua, tutti i giorni prima e ultima corsa da Casaletto alle ore 5.10 e alle ore 24; da piazza Venezia alle ore 5.35 e alle ore 0.29 (la domenica ore 0.28). Nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, fino al 2 settembre, le corse notturne della linea 8 (dalle ore 0.29 alle ore 3.29) sono sostituite da bus.