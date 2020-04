Tensione e paura questa mattina a Borgo Montello: un uomo di 58 anni si è arrampicato su un traliccio dell'elettricità minacciando il suicidio. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, spaventati dalla scena e timorosi che l'uomo potesse davvero compiere il gesto estremo davanti ai loro occhi. Sul posto sono giunti immediatamente e in pochi minuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che dopo una breve trattativa sono riusciti a far scendere l'uomo dal traliccio in tutta sicurezza. A quanto si apprende, il 58enne non riceveva più il reddito di cittadinanza da un paio di mesi e aveva chiesto di parlare con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per spiegare la sua situazione. Si sarebbe trattato quindi di un gesto dimostrativo e di protesta e non di un tentativo di suicidio sventato.

Una volta sceso dal traliccio dell'elettricità, il 58enne è stato soccorso e prelevato dal personale del 118, che lo ha portato in ospedale per valutarne lo stato di salute. Fortunatamente la situazione si è conclusa ne migliore dei modi, con l'uomo che è sceso dal palo e nessuno che si è fatto male. Nonostante questo, si tratta di un episodio che ha messo molto in apprensione le persone intervenute per salvarlo: nonostante non fosse seriamente intenzionato a lasciarsi cadere nel vuoto, il pericolo che l'uomo potesse cadere a causa di un incidente, una distrazione o un piede in fallo non era da escludere. Fortunatamente nulla di questo è accaduto, e l'operato di polizia, vigili del fuoco e 118 ha fatto sì che nessuno si facesse male. Ignoti invece i motivi per cui l'uomo non possa più percepire il reddito di cittadinanza.