Per anni sessantasei persone non hanno pagato il bollo auto perché beneficiari dell'esenzione in quanto familiari di portatori di handicap gravi che vivono a loro carico. In realtà questi familiari erano morti, ma i sessantasei continuavano usufruire dello sconto sul bollo. Ad inchiodarli i finanzieri del comando provinciale di Latina, le cui indagini, condotte dai finanzieri del nucleo mobile della Compagnia di Fondi, sono state incentrate sulle agevolazioni fiscali riconosciute dall'art. 8 della Legge 449/97 ai portatori di handicap gravi (o ai familiari cui gli stessi risultino fiscalmente a carico), norma che prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale sul possesso di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (Pra).

Incrociando le banche date sui soggetti beneficiari dell'esenzione dal bollo, i militari sono riusciti a risalire a 66 persone residenti nei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Lenola, Sperlonga, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Castelforte e Santi Cosma e Damiano. I trasgressori sono stati sanzionati con multe per un totale di 130.611,87 euro. I finanzieri hanno inoltre recuperato l'intero ammontare del bollo auto non pagato, pari a 43.537,31 euro, maggiorato di sanzioni ed interessi.