in foto: Immagine di repertorio

Aveva violentato un minorenne ma si nascondeva ad Aprilia, nel territorio della provincia di Latina. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato M.U. un uomo di 76 anni condannato a scontare una pena di 3 anni e 7 mesi di carcere per violenza sessuale aggravata su minore. Secondo le informazioni apprese i fatti risalgono al 2011, quando si consumarono gli abusi. L'uomo, sicuro di non essere scoperto dalle forze dell'ordine, conduceva la sua vita come un pensionato qualunque, confondendosi tra gli altri cittadini e senza fare nulla che potesse far attirare l'attenzione su di lui. In realtà, a seguito delle indagini è emerso come precedentemente aveva l'abitudine di prendere di mira e di avvicinarsi a bambine. Ciò avveniva specialmente il luoghi pubblici affollati o a bordo degli autobus della Capitale.

Il camuffamento dell'uomo non è bastato però a sfuggire ai poliziotti che dopo una serie di osservazioni lo hanno individuato e bloccato, dando così esecuzione al provvedimento della Procura generale di Roma. Gli agenti lo hanno raggiunto e per il pensionato sono scattate le manette. Ai poliziotti l'uomo ha detto di non capire perché lo stessero arrestando, ma ciò non è servito a evitargli l'arresto. Terminati gli atti di rito relativi al caso il pensionato è stato portato nella casa circondariale di Latina, dove resterà per scontare la pena per il reato da lui commesso.