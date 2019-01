in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sulla strada a Latina dove una donna è morta a seguito di un incidente stradale. La vittima è Adalgisa Caucci, 70 anni, residente in zona. L'episodio è accaduto la sera della scorsa domenica, in strada Santa Croce, vicino a Borgo Carso. Secondo le informazioni ricevute, la donna al momento dell'accaduto era alla guida della sua auto quando, per motivi non noti, ha perso il controllo del veicolo ed è uscita di strada, precipitando in un fosso, al lato della carreggiata. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, dopo le chiamate degli automobilisti in transito che hanno assistito alla scena e hanno dato l'allarme, preoccupati per le condizioni di salute della conducente.

Per estrarla dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi per svolgere le operazioni di recupero nel minor tempo possibile e agevolare la rianimazione. I pompieri l'hanno tirata fuori dalla carcassa dell'auto ancora viva, e i paramedici l'hanno portata in ospedale. Inutile la corsa al pronto soccorso, nonostante le cure dei medici la donna è morta poco dopo, a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati che non le hanno lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale che hanno svolto i rilievi del caso. La comunità di Latina si è staretta intorno al dolore dei familiari.