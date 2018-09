in foto: Immagine d’archivio. Lampadine colorate (Foto La Presse)

Vendeva lampade di fabbricazione cinese in realtà potenzialmente pericolose. È stato denunciato dai carabinieri del Nas alla Procura della Repubblica un cittadino cinese titolare di una ditta di import-export dalla Cina, che aveva un deposito a Roma. Il Nas di Latina ha scoperto che l'uomo aveva messo in commercio lampade elettriche multicolori a led rotante, che emanavano fasci di luce e che erano soprattutto utilizzate per feste e animazioni. Le lampade però non rispettavano i requisiti di sicurezza per essere vendute legalmente. Le indagini sono partite dalla denuncia di un cliente che aveva acquistato il prodotto in una grande rivendita di Latina di articoli per la casa. Prima di utilizzarle come ornamento durante una festa le ha attaccate alla corrente per controllare se funzionavano e ha preso la scossa. La lampada infatti si è aperta con estrema facilità permettendo il contatto con i componenti interni, sotto tensione e non isolati.

Un campione del prodotto è stato quindi prelevato dai carabinieri del Nas ed esaminato dall'Istituto Italiano Marchio di Qualità, dietro indicazioni dell'apposito comparto del Ministero dello Sviluppo Economico che vigila sulla sicurezza dei prodotti elettrici immessi sul mercato italiano. Le lampade messe in vendita dal commerciante cinese sono state giudicate pericolose e irregolari rispetto ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive europee. Per questo prodotto è quindi scattato il sistema di allerta Rapex (RAPid EXchange of information system) per la diffusione in ambito comunitario di tale informazione a tutela dei consumatori.