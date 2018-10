L’aeroporto di Fiumicino primo in classifica in Europa per il gradimento dei passeggeri

L’aeroporto di Fiumicino per la prima volta in cima alla classifica tra gli hub dei paesi occidentali per gradimento dei passeggeri, secondo l’indagine stilata dall’Airport Council International che prende in considerazione i servizi e l’opinione dei viaggiatori in 300 aeroporti del mondo.