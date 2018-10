in foto: Immagine di repertorio

Si è praticamente consegnato ai carabinieri con le sue mani: ladro maldestro quello arrestato a Formia, nella provincia di Latina, dove un 46enne originario di Napoli è stato arrestato dai militari dell'Arma in flagranza di reato, mentre svaligiava un appartamento insieme a due complici. Al 112, infatti, è arrivata per errore una chiamata proprio da uno dei malviventi: ascoltando i rumori di sottofondo, i carabinieri hanno intuito subito cosa stesse succedendo. Grazie alla geolocalizzazione della telefonata, sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia.

Quando sono giunti nell'appartamento, i militari dell'Arma si sono trovati di fronte a tre uomini, di cui uno con il volto travisato dal passamontagna: è stato proprio quest'ultimo, dopo un breve inseguimento, ad essere fermato dai carabinieri; si tratta proprio del 46enne napoletano, in trasferta dal capoluogo campano a Formia per mettere a segno il colpo. L'uomo è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso e di parte della refurtiva, che è stata prontamente restituita ai legittimi proprietari. I carabinieri sono ancora sulle tracce dei due complici, che sono riusciti a dileguarsi.