Bucano la gomma dell'automobile del malcapitato e, mentre lui tenta di ripararla, i ladri lo derubano. Ieri i carabinieri della compagnia Roma Cassia hanno arrestato due italiani di 69 e 62 anni, sorpresi mentre cercavano di rubare uno zaino e un giubbotto dalla macchina della vittima prescelta. I due, appostati nel parcheggio di un centro commerciale, hanno atteso l'attimo giusto e poi, facendo finta di allacciarsi le scarpe, uno di loro ha bucato la gomma di un'automobile. Il proprietario, una volta tornato a riprendere la vettura, ha notato lo pneumatico bucato e quindi ha cercato di sostituirlo. Mentre quest'ultimo era chinato a terra e indaffarato nell'operazione, uno dei ladri ha aperto lo sportello dell'automobile e ha rubato uno zaino e un giubbotto lasciati sul sedile posteriore.

La truffa degli pneumatici, due uomini bloccati in flagrante dai carabinieri.

I carabinieri hanno assistito a tutta la scena e sono intervenuti bloccando i due ladri in flagrante. Solo in quel momento la vittima della truffa si è resa conto di quanto stava avvenendo. I due ladri sono stati accompagnati alla Stazione Carabinieri di Roma Casalotti e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa di essere giudicati.