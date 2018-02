Tutte le strade portano a Roma, dice un antico proverbio latino prima ed italiano poi. Ma a quanto pare c'è anche chi, per arrivare nell'Urbe, fa davvero dei larghi giri, in questo caso intercontinentali, nonostante la vicinanza geografica gli avrebbe permesso di giungervi in poco tempo.

Si parla, in forma metaforica ovviamente, di Gino Sorbillo, ormai emblema internazionale della pizza napoletana. Solo poche ore fa, la stampa di settore degli Stati Uniti annunciava che, dopo l'apertura di una sede a Manhattan lo scorso novembre, nei progetti di Gino Sorbillo c'è l'espansione in tutti gli Stati Uniti, da Miami a Los Angeles, fino ad arrivare a Tokyo entro il 2019, grazie alla collaborazione con Shintaro Akatsu.

Ma mentre Sorbillo progetta una vera e propria "invasione" da una costa all'altro degli States, fino a spingersi in Estremo Oriente, ecco una notizia che invece farà felici i cittadini romani: l'apertura di una pizzeria proprio nella Capitale. Curiosamente, dunque, nonostante la vicinanza geografica tra Roma e Napoli, l'Urbe finora era rimasta "al riparo" dall'espansione di Sorbillo, che invece era arrivato finanche a Milano, nel cuore del profondo nord. Ed ora, invece, la lieta novella per gli amanti della pizza che vivono a Roma: stando a quanto raccolto da Repubblica, il locale, dovrebbe sorgere entro sei mesi in zona Porta Pia, nel cuore stesso della Capitale.

Ed ovviamente, si chiamerà "Pizzeria Gino Sorbillo", senza lasciar spazio a dubbi. "In tanti mi chiedono perché sto aprendo pizzerie negli Stati Uniti e non a Roma, ma il progetto è già in cantiere", ha spiegato lo stesso Sorbillo. Ma per adesso è in corso l'individuazione del locale giusto, in zona Porta Pia. Tempo di apertura previsto, sei mesi circa: in tempo, dunque, per l'estate quando arriveranno nella Capitale anche numerosi turisti, che potranno gustare dunque anche nell'Urbe la vera pizza napoletana.