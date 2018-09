in foto: Il regalo di Devid alla sua Raffaella: 1250 rose rosse arrivate dall’Olanda – Foto Facebook

Milleduecentocinquanta rose rosse arrivate dall'Olanda per dirle ‘ti amo'. Una per ogni giorno passato insieme, cioè circa quattro anni. Così Devid, gestore di un locale a Sabaudia, località turistica sul litorale laziale a sud di Roma, ha cercato di riconquistare l'amore di Raffaella, la sua fidanzata, dopo che il rapporto tra i due era diventato difficile in seguito ad alcuni litigi e incomprensioni. Ha commissionato ad Angelo Pilati, fiorista di Sabaudia, una composizione costata oltre 3mila euro con fiori ordinati e fatti arrivare direttamente dall'Olanda.

La consegna è stata effettuata una sera della scorsa settimana e Raffaella, racconta il Messaggero, è rimasta stupefatta davanti al grande cesto di legno, sei metri quadrati di superficie, che contiene le rose rosse. Chissà se il magnifico regalo ricevuto dal fidanzato è servito a rinsaldare l'amore tra i due ragazzi del comune pontino.