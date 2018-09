in foto: foto di repertorio

"Sono stata rapinata e violentata in pieno centro a Roma da un uomo che avevo conosciuto qualche ora prima". Questa la ricostruzione di quando ha denunciato una donna di 53 anni. La signora è stata soccorsa questa notte in strada nei pressi del ministero dell'Interno e accompagnata in codice giallo in ospedale. Secondo il suo racconto, sarebbe stata rapinata e violentata da un uomo, nordafricano secondo lei, che avrebbe conosciuto qualche ora prima. La violenza sarebbe avvenuta nei pressi di largo Agostino Depretis, là è stata soccorsa intorno alle 3 di notte, a pochi metri sia dalla stazione Termini che dal ministero dell'Interno. La signora è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata all'ospedale San Giovanni in codice giallo.

La 53enne ha raccontato ai poliziotti di aver conosciuto il nordafricano che l'avrebbe stuprata intorno alla mezzanotte nei pressi di un bar. Non è chiaro cosa sia successo dal momento dell'incontro a quello della violenza, avvenuta circa due/tre ore dopo. Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della squadra mobile della questura di Roma. Gli investigatori in questi minuti stanno vagliando tutte le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona per cercare di verificare il racconto della donna e risalire al responsabile della violenza.