Continuano i controlli della Polizia Locale in zona Esquilino, grazie all'intervento dell'apposita task force messa su dal Comando Generale dei vigili. I caschi bianchi sono intervenuti coadiuvati dal personale dell'Asl competente controllando diversi locali di somministrazione, rivendita di generi alimentari e ristoranti. In particolare un locale è stato chiuso a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate: "Gli agenti, durante le verifiche svolte con personale della ASL, si sono trovati di fronte ad una grande quantità di blatte e scarafaggi presenti sia sui pavimenti delle cucine, che all’interno dei frigoriferi e tra i generi alimentari".

In tutto 15 le attività controllate e 40.000 euro l'ammontare complessivo per le sanzioni amministrative contestate. Due commercianti sono stati beccati a spacciare prodotti surgelati per freschi, venendo così denunciati per frode in commercio. Il personale di Aequa Roma, ha accertato evasione dei tributi comunali, tra cui la tariffa dei rifiuti e quella inerente l’occupazione di suolo pubblico, per un totale di 325.000 euro.