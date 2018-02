L’attore di Romanzo Criminale Edoardo Pesce rischia il processo per lesioni aggravate

L’attore Edoardo Pesce, noto soprattutto per il suo ruolo in Romanzo Criminale, rischia di finire a processo per lesioni aggravate. Un anno fa avrebbe preso a pugni l’organizzatore di una serata in un locale di San Lorenzo, fratturandogli le ossa nasali e scheggiandogli gli incisivi: procurandogli 53 giorni di prognosi.