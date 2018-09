E' stato rintracciato il presunto responsabile dell'investimento di una signora di settantaquattro anni avvenuto sabato scorso. La donna è poi morta per le ferite riportate, ed ora per l'uomo l'accusa è quella di omicidio stradale. L'episodio era avvenuto nella mattinata del 1° settembre in via Alberini, attorno alle otto e trenta.

Le forze dell'ordine si erano subito messe alla ricerca dell'uomo, che è risultato essere un quarantasettenne di nazionalità italiana. Il tutto è avvenuto nonostante gli scarsi elementi in possesso degli inquirenti, che stamane hanno chiuso il cerchio attorno all'uomo, che è stato arrestato dagli agenti del Gruppo Tiburtino del Municipio Tre. Al momento dell'identificazione, l'uomo avrebbe anche ammesso le proprie responsabilità alle forze dell'ordine e sarebbe ora in attesa di essere ascoltato dall'autorità giudiziaria. L'uomo rischia ora di essere accusato di omicidio stradale, con l'aggravante dell'omissione di soccorso. Proseguono intanto le indagini per capire se la donna possa aver avuto un malore mentre attraversava la strada.