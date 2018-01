Linea Roma-Lido interrotta a causa di una persona morta sui binari della ferrovia. Stando a quanto riporta il blog Odissea Quotidiana citando RomaToday, sarebbe accaduto intorno alle 8 e 30 di oggi, 16 gennaio, in piazzale di Val Fiorita, tra le stazioni di Tor di Valle e Magliana. L'account Twitter "Muoversi a Roma" informa: "Ferrovia Roma-Lido, parziale interruzione tra Piramide e Acilia. Tra Eur Magliana e Acilia ci sono i bus sostitutivi. All'origine del parziale stop -fa sapere Atac – "verifiche delle Forze dell'Ordine successive al soccorso a un passeggero nella stazione di Eur Magliana". Per il momento non si conosce l'identità della vittima.

I passeggeri si lamentano: "Le navette sostitutive non passano"

Sul gruppo Facebook il Trenino molti cittadini lamentano l'assenza delle navette sostitutive: "Vi convengono i normali autobus, noi siamo a vitinia da un po’ e non è passato nulla finora", scrive Claudia. Daniela Risponde: "Dicono che c’è una Navetta Fantasma tra Vitinia e Tor di Valle". E ancora: "Direzione Roma da Vitinia non è ancora arrivato nulla".