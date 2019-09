Non si è fermato all'alt dei carabinieri perché ubriaco e su uno scooter rubato, ma durante la fuga si è schiantato contro un muretto ed è caduto a terra. Protagonista della vicenda, un uomo di 34 anni già noto alle forze dell'ordine e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Tutto è cominciato ieri sera, in zona Eur. L'uomo stava percorrendo via dell'Oceano Pacifico quando ha visto una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che stava effettuando un'azione di controllo del territorio. Avendo paura di essere fermato e identificato, è fuggito, dando via a un inseguimento per le strade dell'Eur.

La fuga non è durata molto. L'uomo è scappato per le vie dell'Eur ma poco dopo, forse anche perché con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge, si è scontrato con un muretto in via Thailandia, cadendo a terra. Nonostante nella caduta si fosse fatto male, il 34enne ha cercato di alzarsi in piedi e fuggire dai carabinieri che lo hanno bloccato dopo una breve colluttazione. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani mini calibro 8 cui era stato levato il tappo rosso. Lo scooter, invece, è risultato rubato, mentre lui – sottoposto al test dell'etilometro – è risultato positivo con un tasso di 1,96 g/l e denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza. Dopodiché lo hanno portato al Sant'Eugenio per le contusioni riportate nell'incidente. Dopo aver accertato che non aveva nulla di grave e che le lesioni erano solo superficiali, i carabinieri hanno condotto il 34enne in caserma e la mattina dopo al tribunale di piazzale Clodio, dove è stato sottoposto a rito direttissimo.