Il virus dell'influenza sta girando un po' tutta la penisola, ma nel Lazio ha fatto registrare un vero e proprio boom. Nella regione, infatti, il livello epidemico si è attestato al 8,28 casi per mille residenti: uno tra i livelli più alti di tutto il paese. Attualmente sono circa cinquecentomila le persone a letto con l'influenza, che porta con sé anche dolori muscolari, tosse, mal di stomaco, malessere generale e perfino polmonite.

Nel Lazio, con due settimane d'anticipo rispetto agli altri anni, la percentuale di bambini tra gli 0 ed i 4 anni colpiti è già al 19 per mille; gli adulti si attestano attorno al 7 per mille, mentre negli anziani si arriva al 3,3 per mille. Numeri altissimi se si considera ad esempio che su scala nazionale i bambini colpiti raggiungono quota 12,65 per mille, come riporta il rapporto Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità. Buono invece il rapporto dei medici, con 29 ambulatori attivi in tutti il Lazio di cui 17 solo a Roma. Nota positiva anche sotto il punto di vista dei vaccini: circa il dieci per cento in più rispetto allo scorso anno.