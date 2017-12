Non riusciva più a sopportare i rumori che provenivano dalla strada e così è uscito fuori di casa impugnando una sciabola. Una volta aperto il portone d'ingresso ha aggredito il ragazzo che si è trovato davanti e quest'ultimo, per difendersi dalle sciabolate e tentare di nascondersi, ha sbattuto la testa ed è finito in ospedale. Stando a quanto riporta il Messaggero, l'episodio è accaduto nel corso del pomeriggio di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, in via Bulzi, alla Borghesiana, periferia sud est di Roma.

La sciabola, affilatissima, era stata acquistata in un mercatino dell'antiquariato.

La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e salvata dall'equipaggio di una volante che è intervenuta sul posto. Il responsabile è un ragazzo romeno di 30 anni. E' stato fermato e accompagnato al commissariato Casilino. Era completamente ubriaco e ora dovrà rispondere di lesioni e porto illegale di arma. La sciabola, infatti, era illegalmente detenuta in casa. L'arma, affilatissima e quindi pericolosa, era stata acquistata dal 30enne in un mercatino dell'antiquariato. Gli agenti l'hanno sequestrata. Il ragazzo aggredito è stato soccorso dai medici del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.