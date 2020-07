Incidente sull’A1 tra Ceprano e Frosinone: feriti e chilometri di code

Lunedì di passione lungo l’autostrada del Sole A1, dove nel primo pomeriggio di oggi due camion si sono scontrati tra Ceprano e Frosinone, con diversi feriti. Il sinistro ha provocato traffico e chilometri di code in direzione di Roma, con tempi di percorrenza di circa un’ora, per poi tornare regolare in serata.