Grave incidente stradale su via Pontina, nel territorio di Terracina, in provincia di Latina. Una bambina di 5 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di uno scontro tra due auto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 ottobre. Oltre alla piccola, coinvolte nell'impatto anche altre persone che viaggiavano a bordo dei due veicoli incidentati, una Bmw e una Jeep che viaggiavano in direzione opposta. Secondo quanto appreso la bimba al momento dell'accaduto era in macchina insieme alla madre, anche lei ferita e trasportata in ospedale. A soccorrere la bambina il personale sanitario del 118 che è intervenuto con un'ambulanza e l'ha trasferita con urgenza all'ospedale Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi: la piccola ha riportato diverse ferite e traumi e lotta tra la vita e la morte.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i vari passeggeri rimasti feriti, i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi del caso e raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena per ricostruire quanto successo e verificare eventuali responsabilità. Ancora da stabilire la dinamica dell'accaduto. Su Twitter Astral Infomobilità ha raccomandato agli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione e ha comunicato che sono in corso gli interventi di pulizia del manto stradale a seguito dell'incidente.