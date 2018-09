Un violento incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi ad Aprilia, all'altezza del chilometro 43+100 della SR 148 Pontina. Attorno alle 18 circa, per cause in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate sulla corsia nord dell'arteria regionale, in maniera particolarmente violenta.

Una delle due automobili è finita ribaltata su di un fianco ed ha preso fuoco: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Aprilia, che hanno domato le fiamme evitando che potessero propagarsi. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso uno dei guidatori, rimasto ferito nell'incidente. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica della vicenda e le relative responsabilità. Sulla strada regionale Pontina si sono registrati notevoli disagi per il traffico veicolare a seguito dell'incidente che, fortunatamente, non ha avuto epiloghi peggiori. La persona rimasta ferita è stata affidata ai sanitari per le cure del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.