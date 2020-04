in foto: Foto di repertorio

Tragedia questa mattina alle 5.30 sulla Nettunense: un uomo di quarant'anni alla guida di una Nissan Micra si è schiantato contro un camion autocisterna carico di benzina, morendo sul colpo. L'incidente è avvenuto all'alba al chilometro 24, su un tratto di strada stretto e pericoloso. Non è chiaro cosa sia accaduto e come mai il 40enne abbia sbandato, invadendo la corsia opposta e scontrandosi contro il conducente del camion, che ha provato a frenare ma non è riuscito a evitare l'impatto. Tra le ipotesi al vaglio della Polizia Stradale di Albano, una distrazione o forse un malore. Il 40enne era uscito di casa per andare al lavoro: era impiegato presso una nota azienda farmaceutica di Pomezia sulla via Pontina.

Incidente sulla Nettunense, indagini in corso

La strada è stata chiusa dagli agenti della Polizia Stradale di Albano per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la zona. Il conducente del camion è rimasto sotto shock, è contuso ma non maniera grave. Ha dichiarato di non essere riuscito a evitare la Nissan Micra quando questa ha invaso la corsia opposta al suo senso di marcia: adesso gli agenti dovranno ricostruire cos'è accaduto e capire come sia stato possibile che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, che però non sono riusciti a fare nulla per il 40enne: troppo gravi le ferite riportate, è morto sul colpo per le lesioni dello schianto. La macchina è stata totalmente distrutta nell'impatto. Al momento non sono state ancora diffuse le sue generalità.