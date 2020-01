Traffico e code tra Aurelia e Boccea per un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata interna. Il sinistro è avvenuto pochi minuti fa, nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 gennaio. A scontrarsi due auto, per motivi non noti e ancora in corso d'accertamento. Secondo le prime in formazioni apprese nel sinistro sarebbe rimasta ferita una persona, sono in corso le operazioni di soccorso del personale sanitario arrivato in ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale Anas e la polizia stradale, per i rilievi del caso e per ripristinare la normale circolazione dei veicoli. Si registrano rallentamenti. Rimossi i veicoli incidentati e liberata la carreggiata, il traffico è tornato alla normalità nel corso della serata.