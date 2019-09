in foto: Immagine di repertorio

Un camionista ha perso un piede in un grave incidente stradale avvenuto questa notte in via Pontina. Il camion che stava guidando ha sbandato ed è finito contro il guard rail al centro della carreggiata. Il sinistro è avvenuto nel territorio di Latina, all'altezza di via del Lido. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento il camionista ha perso il controllo del mezzo, e si è schiantato. L'impatto è stato molto violento: la parte anteriore del veicolo è andata completamente distrutta, il guard rail ha sfondato l'abitacolo e ha raggiunto il guidatore, provocandogli ferite molto serie.

Estratto dalle lamiere

L'uomo è rimasto intrappolato all'interno della carcassa del veicolo, ridotto a un groviglio di lamiere. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. L'intervento dei pompieri è stato fondamentale per estrarre l'uomo dal mezzo, ci hanno impiegato molto tempo. Lo hanno poi consegnato alle cure dei soccorritori che lo hanno trasportato con urgenza in ospedale, a causa delle gravissime ferite riportate.

Piede amputato

Arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, il paziente è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. I medici hanno ritenuto necessario amputargli un piede, è stato davvero impossibile salvarglielo. Presenti sul posto anche i carabinieri, che hanno svolti i rilievi di rito e indagano sull'accaduto, per ricostruire la dinamica del sinistro. Forse il conducente ha perso il controllo del mezzo a seguito di un colpo di sonno che gli ha fatto distogliere rovinosamente gli occhi dalla strada.