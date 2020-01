in foto: Immagine di repertorio (Fonte: LaPresse)

Una donna è rimasta gravemente ferita, travolta da un'auto pirata lungo la via Casilina a Cervaro, in provincia di Frosinone. Il sinistro risale al tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 gennaio. Secondo le prime informazioni ancora in corso d'accertamento, erano da poco passate le ore 18, la donna si trovava a piedi e stava attraversando la strada in località Medaglia d'Oro, quando improvvisamente, un veicolo l'ha investita. Pare che il conducente si sia dato alla fuga, senza fermarsi a prestare soccorso. Successivamente l'automobilista, spaventato, è tornato indietro.

Donna investita è grave

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è arrivato il personale sanitario del 118. Dato lo stato delle sue condizioni di salute che sono parse fin da subito molto gravi, è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza. Il mezzo di soccorso è atterrato in zona, i paramedici hanno preso in custodia la vittima e l'hanno trasportata in un ospedale della Capitale. Al momento non ci sono aggiornamenti sul suo stato di salute.

Conducente sottoposto ai test per alcol e droga

Presenti per i rilievi scientifici di rito gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I poliziotti hanno acquisito le generalità dell'automobilista e lo hanno sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.