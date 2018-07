Incidente mortale a Sezze, Comune della provincia di Latina. Mouhamed Camara, 19 anni, ha perso tragicamente la vita mentre era in sella alla sua bicicletta. E' successo ieri mattina, domenica 22 luglio, sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini. Il giovane è stato travolto e ucciso da un'auto. Secondo le informazioni apprese, il 19enne, lavorava come bracciante agricolo presso un'azienda di Sezze Scalo. A chiamare i soccorsi è stato il connazionale che al momento dell'accaduto era con il ragazzo. I due stavano percorrendo quel tratto di strada insieme, entrambi pedalando, quando, improvvisamente, è arrivato il veicolo e ha investito il giovane. Il personale del 118 lo ha soccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Troppo gravi i traumi riportati, nonostante i tentativi di rianimarlo.

Denunciato a piede libero l'automobilista

I carabinieri, a seguito delle indagini, sono riusciti a individuare il responsabile: si tratta di un 21enne residente a Fiuggi. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobile alla quale era a bordo ha urtato con la parte anteriore destra la bicicletta su cui si trovava il 19enne, che cadendo si è provocato le lesioni mortali. I militari lo hanno denunciato a piede libero per omicidio stradale ed omissione di soccorso.