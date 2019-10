in foto: Immagine di repertorio

Potrebbe esserci una distrazione alla guida, dietro l'incidente che è avvenuto nel pomeriggio domenica in viale Caduti per la Resistenza, dove un'automobile si è ribaltata e ha colpito altre cinque vetture parcheggiate. Il conducente, un italiano di 34 anni, è stato soccorso dal 118 e medicato sul posto, le sue condizioni non sarebbero gravi. Per consentire la rimozione delle automobili danneggiate e quella al centro della carreggiata è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, domenica 20 ottobre. L'automobile, una Jeep Renegade, stava procedendo lungo viale Caduti per la Resistenza quando è andata a sbattere contro tre veicoli parcheggiati, all'altezza del civico 61; prima di fermarsi ha colpito altre due vetture e per la violenza dell'urto si è ribaltata, finendo al centro della carreggiata. Tre delle automobili coinvolte hanno riportato danni gravi. Nonostante la violenza dello scontro, e il fatto che la jeep si fosse capovolta, l'uomo che era alla guida non ha fortunatamente riportato gravi lesioni; dopo essere stato tirato fuori dalla vettura è stato affidato ai sanitari del 118 e medicato sul posto; come da prassi, è stato sottoposto agli esami per verificare l'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti, che hanno dato esito negativo.

La dinamica è in fase di ricostruzione, ma dai primi rilievi, effettuati dalla pattuglia del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stata una distrazione alla guida: l'uomo avrebbe distolto gli occhi dalla strada e sarebbe sbattuto contro le vetture parcheggiate e, quando avrebbe cercato di rimettersi in carreggiata con una brusca manovra, avrebbe del tutto perso il controllo causando anche il ribaltamento della vettura.