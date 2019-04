in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale a Roma in piazza di Cinecittà, all'altezza di via Palmiro Togliatti. Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2019 due automobili si sono scontrate frontalmente. Stando a quanto si apprende, il bilancio è drammatico: un morto e due feriti. Tra le prime persone ad intervenire sul posto c'è stata un'agente di polizia che aveva terminato da poco il turno e si trovava nelle vicinanze per caso. E' stata lei a chiamare i soccorsi e a fornire i primi aiuti alle persone ferite. La vittima, una donna, era stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in gravissime condizioni, ma è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo. Feriti anche i due conducenti delle automobili coinvolte nello scontro, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sequestrati i due veicoli e avviate le indagini da parte degli uomini della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo quanto riporta RomaToday, la vittima è una donna di 57 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Panda. I feriti sono due uomini, un 47enne e un 33enne. Sono stati trasportati in codice giallo al policlinico Tor Vergata e all'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante a Torpignattara. "La panda si è accartocciata sul semaforo… la signora lato passeggero è rimasta incastrata per alcuni minuti nel frattempo sopraggiungevano le prime ambulanze", la testimonianza di un passante riportata sul Corriere della Città.