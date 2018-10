in foto: Immagine di repertorio

Scooter in fiamme sull'A 91 Roma – Fiumicino. Uno scooter, per motivi non chiari, ha preso fuoco all'altezza dello svincolo per Parco De' Medici. È successo questa mattina, lunedì 15 ottobre. Traffico rallentato e code in entrambi i sensi di marcia per la presenza del veicolo all'interno della carreggiata. A dare l'allarme alle forze dell'ordine gli automobilisti in transito sul tratto di autostrada che hanno visto fumo e fiamme alzarsi in cielo e si sono preoccupati di ciò che stava accadendo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un'ambulanza e i vigili del fuoco che hanno lavorato sul posto per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area per il passaggio dei veicoli. Secondo le informazioni ricevute pare non ci siano feriti. Su Twitter Astral ha comunicato che la circolazione potrebbe subire dei problemi a causa del veicolo a due ruote che ha preso fuoco e ha raccomandato agli automobilisti di prestare la massima attenzione.