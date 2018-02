in foto: Autobus Atac prende fuoco a Prati, Roma. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Nessun ferito

Un autobus prende fuoco in via Marcantonio Colonna, quartiere Prati a Roma. L'incendio è partito dal vano motore, nella parte posteriore del bus, un mezzo della linea 30 dell'Atac. Tanta paura per i passeggeri, costretti a scendere dall'autobus, ma nessun ferito. Il mezzo, che stava percorrendo la corsia preferenziale, ha paralizzato il traffico in zona. Sul posto, per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Il conducente, comunque, appena accortosi del rogo ha fatto scendere subito i passeggeri e ha cercato di spegnere le fiamme con l'estintore. Dato che quello a bordo era scarico, il dipendente Atac, riporta il Messaggero, si è precipitato a prenderne un altro in un negozio vicino e a bordo di un altro bus incolonnato.

"Per fortuna i vigili intervengono subito e domano le fiamme scaturite dal motore nella parte posteriore. Nessun ferito e i vigili hanno la viabilità sotto controllo", racconta un testimone dell'incendio su Twitter.