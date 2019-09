in foto: Immagine di repertorio

Un principio di incendio è divampato in una casa di risposo per anziani di Tor Lupara a Roma. Le fiamme sono scaturite all'alba di oggi, sabato 28 settembre, all'interno di una stanza al primo pano in via Luigi Capuana. A rimanere coinvolte due anziane sulla settantina: una intossicata dal monossido di carbonio, mentre l'altra è stata soccorsa in codice rosso e ha riportato gravi ustioni al volto. Paura tra gli anziani che abitano nella struttura, che si sono svegliati di soprassalto: il personale è intervenuto e li ha messi in sicurezza.

Due donne coinvolte

A dare l'allarme gli operatori di turno, che hanno chiesto l'intervento dei soccorritori e nel frattempo, hanno prestato i primi soccorsi alle donne rimaste ferite. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario del 118 che le ha portate in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme, scongiurando che si propagassero nel resto dell'edificio. Terminate le operazioni hanno svolto un sopralluogo per fare la conta dei danni e verificare l'agibilità della stanza.

Anziana ustionata

La donna ustionata è stata trasferita al Sant'Eugenio. Arrivata nel nosocomio è stata affidata alle cure dei medici che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, probabilmente una sigaretta accesa, poi caduta su un materasso. Presenti per i controlli di rito, i carabinieri di Mentana e Monterotondo, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.