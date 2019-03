Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio del 21 marzo sull'isola di Ventotene. Il rogo ha interessato la parte di Parata Grande e si è diffuso molto rapidamente al territorio circostante: in quel momento, infatti, soffiava un forte vento e le fiamme si sono propagate per circa 5mila metri quadrati. Poteva essere una potenziale tragedia quella avvenuta nel pomeriggio di ieri: il peggio si è potuto fortunatamente evitare grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi per domare l'incendio. Al fine di spegnere le fiamme è stato utilizzato il Drago 63 del reparto Volo Vigili del Fuoco di Ciampino, che ha portato sull'isola di Ventotene il personale VVF DOS AIB per coordinare le operazioni di spegnimento mediante il Can08 della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale Vigili del fuoco. L'incendio è stato spento senza particolari problemi, ma cosa più importate è che non si è registrato nessun danno a persone e strutture presenti sul territorio. Il tutto non solo grazie ai Vigili del Fuoco, ma anche ad alcuni volontari locali che si sono messi subito al lavoro per neutralizzare il rogo.

Incendio di Ventotene, fiamme per 5mila mq

Purtroppo nell'incendio che si è sviluppato all'isola di Ventotene sono andati distrutti ben cinque ettari di macchia mediterranea. Un danno enorme per l'ecosistema, che sarebbe potuto essere ben peggiore se i volontari e i Vigili del Fuoco non fossero intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme. Gli abitanti di Ventotene si sono molto spaventati dalla velocità con cui le fiamme si sono propagate per la vegetazione, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I danni potevano essere molto maggiori considerando la vastità del rogo e la presenza di strutture sull'isola. "Fondamentali i lanci del velivolo per spegnere le fiamme che avevano già percorso, per via del forte vento, un’area di circa 5000 mq – hanno detto i Vigili del Fuoco in una nota – Fortunatamente nessuna struttura è stata minacciata anche grazie al tempestivo avvio dei soccorsi attivati dall’autorità Comunali con personale volontario locale. Non si registrano persone coinvolte“.