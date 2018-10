in foto: L’incendio in un ristorante a Sonnino

Vasto incendio all'alba di oggi, domenica 21 ottobre. Il ristorante ‘La Tettoia' nel Comune di Sonnino, in provincia di Latina, è stato completamente bruciato dalle fiamme. E' successo intorno alle ore 5.30, in località Frasso. I residenti sono stati svegliati da un acre odore di fumo che li ha immediatamente allarmati: aprendo le finestre di casa hanno notato le fiamme scaturire dall'interno del locale e un'alta colonna di fumo alzarsi verso il cielo e diffondersi nell'aria circostante. Ad andare a fuoco le strutture di legno presenti all'interno del locale per una superficie di ben 400 metri quadrati.

Le fiamme avevano già lambito una grossa parte della struttura quando i cittadini hanno chiamato i pompieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo. Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto 2 squadre con 14 operatori e due autobotti. Non è chiaro l'origine dell'incendio, le cause sono in via d'accertamento. Secondo quanto appreso, non ci sono feriti.