Una grande mostra dedicata alla AS Roma, dal titolo inequivocabile: "In nome della rosa – La storia dell'A.S. Roma in 90 formazioni". La location è quella della Dolce Vita Gallery, in via Palermo, a pochi passi dai Giardini del Quirinale e non lontano dalla Stazione di Roma Termini.

Il nome si rifà chiaramente al romando di Umberto Eco, ed è un chiaro riferimento al fatto che si potranno trovare tutte le formazioni e le foto della Roma, per un totale di novanta "rose" (da cui il titolo), fino ad arrivare alla gigantografia dell'ultima, quella scesa in campo nell'ultimo derby, vinto 2-1 dai giallorossi lo scorso 18 novembre 2017. All'inaugurazione presenti anche Amantino Mancini, Sebino Nela e Morgan De Sanctis, tutte bandiere giallorosse del recente passato. Tra cimeli e foto, presenti anche quelli di tifosi e romani "storici", sia di nascita che di acquisizione, come Vittorio De Sica, Sophia Loren, Anita Ekberg, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Anna Magnani, Pier Paolo Pasolini, Katherine Hepburn, Brigitte Bardot, Monica Vitti e tanti altri ancori. La mostra, organizzata dall'Unione Tifosi Romanisti, sarà disponibile fino al 15 gennaio 2018 con ingresso gratuito.