In mano una fetta, ma la pizza è intera. Chef Rubio sbeffeggia Chiara Ferragni: “Manco la pizza sai tajà”

Chef Rubio, il popolare conduttore di Unti e bisunti e Camionisti in trattoria, prende in giro Chiara Ferragni e sua sorella per la misteriosa pizza che non finisce mai: “Manco a tajà na pizza sete bone! Dimme ‘r senso de fasse prestà ‘e fette”