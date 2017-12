in foto: Il rifugio ghiacciato – Foto di Ivan Argentini

Tutto completamente ghiacciato. Dalle porte alle finestre, dalle ringhiere alle tubature esterne. Una casetta tutta bianca che sembra appartenere a una favola. Lo scatto, realizzato dall'escursionista Ivan Argentini, ritrae il rifugio Duca degli Abruzzi sul Gran Sasso. Si trova in Abruzzo, ma è di proprietà dei Cai, Club Alpinistico Italiano, sezione di Roma. La piccola struttura si trova sul Monte Portella a 2388 metri, dove in questi giorni il termometro ha raggiunto anche i venti gradi sotto zero.

Il rifugio Duca degli Abruzzi.

Il Rifugio, che si trova nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a ridosso del Corno Grande, aperto tutta l'estate e in inverno su prenotazione è dotato di un locale di emergenza sempre aperto e dotato di tre cuccette fornite ciascuna di materasso e coperte. E' stato costruito nel 1908 dalla Sezione del Club Alpino Italiano di Roma. La struttura, si legge sul sito, è dotata di riscaldamento, energia elettrica da rete e di acqua non potabile utilizzata per gli usi di cucina ed i servizi. L'acqua viene sollevata da Campo Imperatore tramite un sistema di pompe e cisterne, sistema oneroso, che, costringendo a una severa economia, non consente l'uso della doccia.