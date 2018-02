in foto: (Immagine di repertorio)

Chissà che gli oltre 22mila candidati al maxi concorso Inps che si terrà domani e dopodomani a Roma non abbiano preso la neve di oggi come un presagio: quella a cui parteciperanno è infatti la prima ricerca di personale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale dopo 10 anni. Al di là delle battute, la speranza per tutti i candidati è che i disagi provocati oggi dalle intense nevicate sulla Capitale, che hanno messo in ginocchio i trasporti (soprattutto i treni) non continuino anche domani. Mentre le scuole resteranno chiuse per il rischio di gelate, infatti, il concorso si terrà regolarmente. Gli oltre 22mila aspiranti dipendenti dell'Inps sono attesi alla Fiera di Roma, dove svolgeranno la prima prova, un test psico-attitudinale di 60 domande a scelta multipla. I 22.519 candidati che avevano i requisiti richiesti dall'ente avranno 60 minuti di tempo per portare a termine la prova. Al temine partirà la correzione in diretta streaming. Quattro le sessioni previste domani e dopodomani, con circa 5.500 candidati a sessione. Si inizierà alle 8.30 al mattino per la prima sessione, seguita dalla seconda alle 14.30 del pomeriggio. Dopodomani toccherà ai rimanenti candidati. Chi passerà questa prima prova potrà partecipare al secondo test, sempre scritto, la cui data di svolgimento sarà comunicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo.

Divieto assoluto di portare smartphone e fogli di carta.

Saranno solo 365 le persone che supereranno il concorso, ottenendo uno dei posti fissi da "analista di processo" offerti dall'Inps. I requisiti per partecipare erano la laurea magistrale in economia, ingegneria gestionale o legge oltre al certificato B2 di inglese, corrispondente al First certificate. Si tratat del primo di una serie di concorsi banditi dall'Inps, che prevede nel complesso di assumere 1.100 giovani laureati. I partecipanti al concorso di domani sono stati convocati direttamente attraverso una comunicazione apparsa sulla Gazzetta Ufficiale. Non è consentito l'ingresso in Fiera agli eventuali accompagnatori dei candidati, ad esclusione di coloro con disabilità documentata, delle donne in stato di gravidanza e di quelle con allattamento. I bambini e gli eventuali accompagnatori non potranno comunque entrare in sala prove, ma aspetteranno in nursery o sale apposite. I candidati potranno portare con sé solo una penna biro blu o nera: divieto assoluto per smartphone, tablet, smartwatch, telefoni e calcolatrici, ma anche per i fogli di carta, pena l'esclusione. Solo un candidato su 61 circa supererà il concorso: a tutti i partecipanti un grosso in bocca al lupo.