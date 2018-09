in foto: Il giardino di Ninfa

La straordinaria bellezza del Giardino di Ninfa, meraviglia del Lazio riscoperta negli ultimi anni e tutelata dalla Regione, conquista anche l'Europa. Agli ‘European Garden Award' il meraviglioso giardino che si trova nei dintorni di Cisterna di Latino, pochi chilometri a sud di Roma, si è classificato al secondo posto nella sezione "L’eredità europea dei giardini e del giardinaggio". Il prestigioso riconoscimento è andato ai Kew Gardens di Richmond, Londra, mentre al terzo posto i giardini del Tirsbæk Manor in Danimarca. “Il Giardino di Ninfa è ormai un punto di riferimento in tutta Europa e questo non vale solo per la sua straordinaria bellezza, che come Fondazione Roffredo Caetani grazie al lavoro di tante persone, tuteliamo, salvaguardiamo e cerchiamo di mantenere intatta, ma anche per la sua storia. Una storia che, come ho avuto modo di ribadire in altre occasioni, grazie alla famiglia Caetani ci proietta ben oltre i confini nazionali e che costituisce un patrimonio culturale di altissimo livello. Voglio ringraziare gli organizzatori dell’European Garden Award e sottolineare che per la Fondazione Caetani avere ottenuto per il Giardino di Ninfa una nomination e un riconoscimento così importante accanto ai più grandi giardini d’Europa e, di fatto, del Mondo, è motivo di profondo orgoglio e di grandissimo entusiasmo", ha dichiarato l'architetto Tommaso Agnoni, presidente della Fondazione Caetani.

in foto: I giardini di Ninfa

“La storia dei Caetani e il sogno di Ninfa entusiasmano sempre più l’Europa e i visitatori che ogni anno scelgono di visitare il giardino da ogni parte del Mondo. La nostra presenza alla premiazione di oggi e i grandissimi apprezzamenti ricevuti da tutti gli esperti del settore del Continente, ci spinge a fare sempre meglio e a mantenere il fascino di Ninfa intatto, così come ci è stato lasciato dai Caetani, per consegnarlo alle future generazioni insieme ad un messaggio che parla di tutela, conservazione, salvaguardia della nostra storia e dell’ambiente che ci circonda”, ha spiegato Lauro Marchetti, direttore del parco.