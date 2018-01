in foto: Un frammento del video realizzato da un utente e pubblicato oggi da RomaToday.

L'autista dell'Atac fa una videochiamata mentre sta guidando il bus. Un utente lo riprende con il suo smartphone e invia il filmato a RomaToday. Atac ha fatto sapere in una nota "di avere immediatamente attivato le procedure disciplinari e sospenderà dal servizio il dipendente". L'azienda del trasporto pubblico romano perseguirà "con la massima severità i comportamenti del personale che violano le norme e i regolamenti aziendali, a tutela dei cittadini e dei tantissimi lavoratori che ogni giorno svolgono il loro servizio con diligenza e professionalità".

L'assessora Meleo: "Il conducente ha messo a rischio la sicurezza dei passeggeri"

Anche l'assessora ai Trasporti del comune di Roma, Linda Meleo, ha annunciato che l'autista verrà sospeso: "L’uomo, con il suo comportamento irresponsabile, ha messo a rischio la sicurezza dei passeggeri. Gesti del genere non sono tollerabili. Dobbiamo tutelare i cittadini e i dipendenti che svolgono quotidianamente il loro lavoro con serietà”. Secondo RomaToday il video risale a ieri, 30 gennaio. "L' autobus era a piazza Venezia e io non credevo ai miei occhi. Il conducente videochiamava una persona e guidava con una mano sola. Era evidentemente distratto. Ripartiva dalle fermate con ritardo. Anche su via Nazionale ha continuato. Rispondeva ai messaggi whatsapp che arrivavano e poi ad un'altra chiamata", ha raccontato il testimone.