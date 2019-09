in foto: Foto di repertorio

Per la prima volta in Italia calano i nuovi casi di tumore: 371mila stimati nel 2019, 2mila in meno rispetto al 2018, che aveva fatto registrare 4mila casi in più sull'anno prima. Un risultato reso possibile grazie ai programmi di prevenzione e ai progressi nelle terapie. I tumori diagnosticati più frequentemente sono quello della mammella (53.500 casi nel 2019), colon-retto (49mila), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700). Questi i dati riportati all'interno del rapporto ‘I numeri del cancro 2019' dell'associazione italiana di oncologia medica, l'Aiom, un documento che fotografa la realtà dei tumori regione per regione, con numeri e statistiche per ogni zona del Paese. In aumento, secondo i dati dell'Aiom, anche la sopravvivenza: il 63 per cento delle donne e il 54 per cento degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi.

I numeri del cancro nella regione Lazio

Per quanto riguarda l'incidenza dei tumori nel Lazio, la regione della Capitale è in media con i numeri italiani: 567 casi su 100.000 abitanti donne e 505 diagnosi ogni 100.000 uomini. Il tumore con un tasso di incidenza più alto nel Lazio è quello alla mammella, che colpisce 158 donne ogni 100mila abitanti, seguito da quello alla prostata, che colpisce 97 uomini ogni 100mila abitanti, comunque un tasso basso rispetto alle altre regioni italiane, e da quello maschile ai polmoni, di cui sono affetti quasi 91 uomini ogni 100mila abitanti. Nel complesso nel Lazio sono ammalati di tumore maligno 13.200 persone, più di 7mila maschi e quasi 5mila donne. Le donne affette da tumore al seno sono circa mille nella nostra regione, mentre sono complessivamente 3700 coloro a cui è stato diagnosticato un cancro al polmone e circa 2mila, tra uomini e donne, che sono in cura per un cancro al colon. Non sono presenti nel rapporto i dati sui tassi di mortalità e sopravvivenza nel Lazio.

I tumori con più alto tasso di incidenza nel Lazio

(per ogni 100mila abitanti)